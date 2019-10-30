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İzmit'te onarım çalışması yapılan evin çatısında yangın çıktı

İzmit'te onarım çalışması yapılan evin çatısında yangın çıktı Yanarak çöken çatının altında kalan iftaiye eri yaralandı Yaralı itfaiye erini çatı altından kurtarmak için meslektaşları seferber olduKOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yalıtım çalışması sırasında tutuşan çatı alev alev yandı.

30.10.2019 20:58
İzmit'te onarım çalışması yapılan evin çatısında yangın çıktı
Yanarak çöken çatının altında kalan iftaiye eri yaralandı
Yaralı itfaiye erini çatı altından kurtarmak için meslektaşları seferber oldu
KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yalıtım çalışması sırasında tutuşan çatı alev alev yandı. Yangını söndürmek için mücadele eden itfaiye erlerinden biri ise yanarak çöken çatının altında kalarak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İzmit Hatipköy mevkiinde bulunan 5 katlı binanın çatı katında yalıtım çalışmaları sırasında yangın çıktı. Tutuşan malzemelerin alev alması sonucu hızla büyüyen alevler tüm binayı sararken bina tahliye edilerek itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi tüm çatıyı saran alevleri söndürmek için çalışma başlattı.
İtfaiye eri yanarak çöken çatının altında kaldı
Uzun süren söndürme çalışmaları sırasında bir kısmı çöken çatının altında kalan itfaiye eri N.S. ise yaralandı. Meslektaşlarının çatı altında kaldığını gören itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaralı olarak kurtarılan itfaiye eri, ambulansla Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevre ilçelerden itfaiye ve su tankerlerinin sevk edildiği yangında bina çatısı tamamen yanarken çatı katındaki 2 daire de kullanılamaz hale geldi. Yangın hakkında inceleme başlatıldı.
İzmit'te onarım çalışması yapılan evin çatısında yangın çıktı

İtfaiye, İzmit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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