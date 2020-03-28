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İzmit'te otogar ve sahiller boş kaldı

İzmit'te otogar ve sahiller boş kaldıİZMİT'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası taşımacılığa ve sahillere getirilen sınırlandırmanın ardından, şehirlerarası otobüs terminali ve sahiller boş kaldı.

28.03.2020 11:31 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:34
İzmit 'te otogar ve sahiller boş kaldı
İZMİT'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası taşımacılığa ve sahillere getirilen sınırlandırmanın ardından, şehirlerarası otobüs terminali ve sahiller boş kaldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüsün yayılmasını önleme çalışmaları kapsamında getirilen şehirlerarası yolcu taşımacılığına sınırlandırma ve valilik iznine bağlanması kararı ile, sahil, piknik alanları ve ormanlarda hafta sonu yapılacak her türlü etkinliğin yasaklanması kararının ardından, İzmit'te otogar ve sahiller boş kaldı. Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde tüm peronların boş olduğu ve otobüslerin park alanında bekletildiği görüldü. Otogarda bazı seferlerin birleştirildiği, birçok seferin de getirilen sınırlandırmadan dolayı iptal edildiği öğrenildi.
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İzmit’te otogar ve sahiller boş kaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: İzmit, Güncel

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İzmit'te otogar ve sahiller boş kaldı

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