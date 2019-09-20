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İzmit'te parklar yenileniyor

İzmit Belediyesi sınırları içerisinde bulunan parkların bakımı Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in talimatıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılıyor.

20.09.2019 11:43İzmit'te parklar yenileniyor
İzmit Belediyesi sınırları içerisinde bulunan parkların bakımı Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in talimatıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılıyor.

İzmit Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ve zamanla hasar gören oyun parklarında bakım çalışmaları devam ediyor. Çocukların daha temiz ve sağlıklı alanlarda vakit geçirmelerini önemseyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in talimatıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri eskimiş zeminleri yenileyerek parklara yeni banklar monte etti. Park alanlarında bulunan oyun grupları ve duvarlarda zamanla oluşan hasarlar dolayısıyla tamir ve bakım çalışması yapan ekipler boyama işlemiyle parkları yeni ve temiz görünümüne kavuşturdu. Ayrıca vatandaşların sosyal donatı alanlarında daha temiz ve konforlu bir şekilde vakit geçirmeleri için aydınlatma lambaları, ışıklı tabelalar ve dekoratif aydınlatmalar yenilendi. - KOCAELİ

Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi, İzmit, Güncel

Kaynak: İHA

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