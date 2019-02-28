İzmit'te Pazarcılara Yük Olmadan 50 Milyon TL'lik Yatırım Yapıldı

Kaynak: İHA

İzmit Belediyesi ve Pazarcılar Odası'nın ortaklaşa düzenlediği kahvaltı programında söz alan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "50 milyon TL'nin üzerinde harcama yapıldı, pazarcımızdan 1 kuruş alınmadı" dedi.Kocaeli'nde yeni yapılan pazar yerleri pazarcılara büyük kolaylık sağlıyor. Bu kapsamda İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, geçtiğimiz aylarda hizmete giren Doğu Kışla Kapalı Pazar alanında pazarcılarla bir araya geldi. Kocaeli Seyyar Esnaf ve Pazarcılar Odası işbirliğinde düzenlenen kahvaltı programına AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın katıldı. Birliktelikte konuşan Başkan Doğan, pazarcılara yük olmadan 50 milyon TL'lik yatırım yaptıklarını söyledi.Göreve başladıkları yıllarda tek bir kapalı pazar alanı olmadığı ifade eden İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Pazarcılar odamızla o dönem oturduğumuzda birer birer bu pazarları kapalı hale getireceğimizi vaat etmiştik. Allah nasip etti, 11 kapalı pazar yaptık. İçerisinde köylü pazarı, hayvan pazarı, üniversite pazarı da dahil olmak üzere birbirinden güzel pazarımız oldu. 3 tane pazarımız kaldı. Onlarda yerlerle ilgili sorunları nedeniyle kalmıştı, çözüldü mü onlarda kapalı pazara dönecek ve sokakta pazarımız kalmamış olacak. Bu 11 pazarın yapılması kolay olmadı, yerlerinin bulunması kolay olmadı. 50 milyon TL'nin üzerinde harcama yapıldı, pazarcımızdan 1 kuruş alınmadı. En son yapılan pazarımız gerçekten şehrin göz bebeği olan bir bölgede. Pazarcılar odamızla uzlaşılarak kapalı pazar olması için hazırlandı, açıldı ve şimdide hizmet veriyor. Bu anlamda ben çok mutlu ve huzurluyum" dedi.Kahvaltının ardından İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın pazar stantlarını gezdi, esnaflarla sohbet etti. - KOCAELİ