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İzmit'te polisten 'evde kal' uyarısı

İzmit'te polisten 'evde kal' uyarısıİZMİT'te, polis kente giren araçları tek tek durdurarak sürücüleri ve araçlarda bulunanları koronavirüs salgını nedeniyle gerekmedikçe dışarı çıkmamaları, evde kalmaları yönünde uyardı.

02.04.2020 19:12 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:18
İzmit 'te polisten 'evde kal' uyarısı
İZMİT'te, polis kente giren araçları tek tek durdurarak sürücüleri ve araçlarda bulunanları koronavirüs salgını nedeniyle gerekmedikçe dışarı çıkmamaları, evde kalmaları yönünde uyardı.
İzmit'te polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında Ömer Türkçakal Bulvarı'nda denetimde bulundu. Maske ve eldiven takarak görev yapan polisler, Gölcük istikametinden gelerek İzmit'e giren tüm araçları durdurarak, sürücülere neden evden çıktıklarını ve nereye gittiklerini sordu. Denetim sırasında toplu taşıma araçlarının kapasitelerinin yarısı oranında yolcu taşıyıp taşımadıkları da kontrol edildi. Polis , sürücülere ve araçlarda bulunanlara koronavirüs salgını nedeniyle gerekmedikçe dışarı çıkmamaları, maske ve eldiven kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.
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İzmit’te polisten ’evde kal’ uyarısı

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, İzmit, Güncel

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İzmit'te polisten 'evde kal' uyarısı
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