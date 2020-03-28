İzmit'te sağlık çalışanları için çamaşırhane açılacak

İzmit Belediyesi tarafından korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanları için çamaşırhane açacak.İzmit Belediyesi, ekipleri ile bir yandan kentin dört bir yanında dezenfekte çalışmalarına devam ederken, bir yandan da en zor görevi üstlenen sağlık çalışanlarına destek oluyor. Bu kapsamda Belediye, açacağı çamaşırhaneyi sağlık çalışanlarının hizmetine sunacak. İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde açılacak olan çamaşırhane, ihtiyaç durumunda sağlık çalışanları tarafından kullanılabilecek. İçerisinde çamaşır makineleri ve kurutma makineleri bulunacak çamaşırhane önümüzdeki hafta faaliyete geçecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA