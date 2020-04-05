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İzmit'te sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları kapısına gidiyor

İzmit Belediyesi, sokağa çıkamayan yaşlı ve kronik hastası vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine götürüyor.

05.04.2020 16:27 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:27
İzmit'te sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları kapısına gidiyor
İzmit Belediyesi, sokağa çıkamayan yaşlı ve kronik hastası vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine götürüyor.

İzmit Belediyesi korona virüs sebebi ile sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara ve kronik hastalığı bulunanlara sosyal hizmet desteklerini sürdürüyor. Hastalıkla mücadelede kentte birçok önlem alan İzmit Belediyesi, salgın dolayısı ile sokağa çıkması sınırlandırılan vatandaşların taleplerine hızla cevap veriyor. Belediye ekipleri risk grubundaki vatandaşların alışveriş, maaş çekme, ilaç temini gibi ihtiyaçlarını talepleri üzerine karşılayarak evlerine teslim ediyor.

Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla evde kal çağrısına uyan risk grubundaki vatandaşlar İzmit Belediyesi'ne telefon yolu ile ulaşarak taleplerini bildiriyor. Talepleri hızla karşılayan belediye ekipleri vatandaşların evlerine giderek teslimlerini gerçekleştiriyor. Bugüne kadar risk grubundaki 135 vatandaşın alışveriş ve fatura ödeme talebini yerine getiren belediye ekipleri, 108 vatandaşı da talepleri doğrultusunda ilgili kurumlara yönlendirdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: İzmit Belediyesi, Yaşam
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