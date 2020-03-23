İzmit'te sokaklar boş kaldı
İzmit'te sokaklar boş kaldıİZMİT'te, koronavirüs tedbirlerinin ardından caddeler ve meydanlar boş kaldı.
23.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:08
İzmit 'te sokaklar boş kaldı
İZMİT'te, koronavirüs tedbirlerinin ardından caddeler ve meydanlar boş kaldı. Sokakta işe gitmek zorunda olanlar dışında kimsenin bulunmadığı görüldü.
İzmit'te koronavirüs tedbirlerinin ardından eski günlere oranla cadde ve meydanlardaki insan yoğunluğu azaldı. İzmit'in en yoğun caddelerinden olan Yürüyüş Yolu, İstiklal Caddesi ve Fethiye Caddesi üzerinde neredeyse hiç kimsenin olmadığı görüldü. Bazı vatandaşlar ise dışarı çıktıklarında maske takarak önlem aldı.
İZMİT'te, koronavirüs tedbirlerinin ardından caddeler ve meydanlar boş kaldı. Sokakta işe gitmek zorunda olanlar dışında kimsenin bulunmadığı görüldü.
İzmit'te koronavirüs tedbirlerinin ardından eski günlere oranla cadde ve meydanlardaki insan yoğunluğu azaldı. İzmit'in en yoğun caddelerinden olan Yürüyüş Yolu, İstiklal Caddesi ve Fethiye Caddesi üzerinde neredeyse hiç kimsenin olmadığı görüldü. Bazı vatandaşlar ise dışarı çıktıklarında maske takarak önlem aldı.
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Kaynak: DHA