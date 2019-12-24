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İzmit'te şüpheli paket bomba imha ekiplerini harekete geçirdi

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesi şehir merkezinde bir banka bırakılan şüpheli paket bomba imha ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alınarak patlatıldı.

24.12.2019 10:25 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:30 İzmit'te şüpheli paket bomba imha ekiplerini harekete geçirdi
KOCAELİ (İHA) – 'nin ilçesi şehir merkezinde bir banka bırakılan şüpheli paket bomba imha ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alınarak patlatıldı. Paketten battaniye ve mont çıktı.

Olay sabah saatlerinde İzmit Ömerağa Mahallesi Fethiye Caddesi Dar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmit'in en işlek caddelerinden biri olan Fethiye'de bir banka bırakılan şüpheli paketin sahibi çıkmayınca vatandaşlar durumu polis ekiplerine verdi. İhbar üzerine olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi. Cadde üzerindeki vatandaşları uzaklaştıran ekipler, özel elbiseler giyerek yaklaştıkları paketi fünye ile patlattı. Patlayan paketin içinden ise battaniye ve mont çıktı.

Paketin içinden çıkanları alan polis ekipleri daha sonra caddeyi tekrar vatandaşların kullanımına açtı. - KOCAELİ

Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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