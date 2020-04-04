İzmit'te TEM Otoyolunda kilometrelerce araç yoğunluğu oluştu

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında araç giriş ve çıkışına kapanan Kocaeli 'de, karardan önce yola çıkanlar TEM Otoyolunda kilometrelerce araç yoğunluğu oluşturdu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a giriş ve çıkışların yasaklanması ile ilgili kararının ardından yola çıkanlar, TEM Otoyolunda kilometrelerce araç yoğunluğu oluşturdu. Kandıra gişelerinden İzmit 'e girmek isteyenlerin uzun kuyruklar oluşturması üzerine polis araçlarda bulunanların mağdur olmaması amacıyla geçişlerine izin verdi. Saat 00.00'ı geçmesine rağmen araçlarda bulunanların ateşleri ölçülerek kente girmelerine izin verildi. Polis ve jandarma ekipleri kente giriş ve çıkışların sağlandığı diğer tüm yollarda önlem alarak, kararı uyguladı.

Kaynak: DHA