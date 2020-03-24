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İzmit'te toplu taşıma araçları ve marketlerde önlemler uygulanıyor

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından toplu taşıma araçları ve marketlere yönelik gönderilen ek genelge kapsamında İzmit'teki toplu taşıma araçlarında yolcular sınırlandırılırken, marketler de belirtilen hükümlere göre önlemleri uygulamaya başladı.

24.03.2020 13:59 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:00
İzmit'te toplu taşıma araçları ve marketlerde önlemler uygulanıyor
İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından toplu taşıma araçları ve marketlere yönelik gönderilen ek genelge kapsamında İzmit 'teki toplu taşıma araçlarında yolcular sınırlandırılırken, marketler de belirtilen hükümlere göre önlemleri uygulamaya başladı.

İçişleri Bakanlığı ek genelgesinin yürürlüğe girmesinin ardından İzmit'teki toplu taşıma araçları ve marketlerde önlemler uygulanmaya başladı. Şehir içi yolcu taşıyan otobüsler araç kapasitesinin yarısından fazla yolcu kabul etmedi. Marketlerin giriş kısımlarına ise uyarı yazıları asıldı. Genelge ile başlatılan uygulamayı değerlendiren şehir içi otobüs sürücüsü Yasin Özder, "Araçtaki koltuk sayısı 30 tane ise, biz bunun 15'ine yolcu alıyoruz. Yolcuların da her koltuğa bir yolcu gelecek şekilde oturmalarını istiyoruz. Yolcular arasında olabildiğince mesafeli ve tedbirli bir şekilde yolculuk yapılmasını sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Araçların dezenfektan bulundurduklarını belirten Yasin Özder, "Dezenfektanlarımız her aracımızda bulunuyor. Gerekli önlemleri biz kendimiz alıyoruz. Yolcularımıza da elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Fakat bazı insanlar bunu anlamıyor ya da anlamak istemiyor. Sürekli sokakta insanlar var. 65 yaş üzerindekilerin toplu taşıma kullanması yasaklandı. Devletimiz her ihtiyaçlarını evlerine kadar götürüyor. Fakat buna rağmen halen kendileri sokağa çıkıp bir şeyler almaya çalışıyorlar. Biz elimizden geldiği kadar uyarıyoruz. İnşallah bunu da en kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum" diye konuştu.


- Kocaeli

Kaynak: DHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, İzmit, Güncel

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