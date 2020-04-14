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İzmit'te ücretsiz çamaşırhane sağlık çalışanları için faaliyete geçti

İzmit Belediyesi tarafından hastanede kullandıkları kıyafetleri eve götürmek istemeyen sağlık çalışanları için kurulan çamaşırhane hizmete başladı.

14.04.2020 09:49 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:49
İzmit'te ücretsiz çamaşırhane sağlık çalışanları için faaliyete geçti
İzmit Belediyesi tarafından hastanede kullandıkları kıyafetleri eve götürmek istemeyen sağlık çalışanları için kurulan çamaşırhane hizmete başladı.

Korona virüs salgınıyla en önde mücadele eden sağlık çalışanlarının talebi üzerine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 7 gün 24 saat hizmet verecek çamaşırhane hizmetini hayata geçirdi. Sağlık çalışanlarının görev süresince giydikleri ve eve götürmek istemedikleri kıyafetlerini dışarıda gönül rahatlığıyla dezenfekte etmeleri amacıyla açılan çamaşırhane Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde hizmet verecek.

3 çamaşır makinesi, 3 kurutma makinesi, 2 adet ütü, kadın ve erkekler için soyunma kabinleri ve bekleme alanında oturma grubu ile televizyonun yer aldığı çamaşırhaneyi İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Açıklamalarda bulunan Başkan Hürriyet, "Daha önce duyurduğumuz gibi sağlık çalışanlarımız şu anda en fazla desteğe ihtiyacı olan kitle. Birçok konuda elimizden geldiği kadar bütün kaynaklarımızı seferber ettik, kendilerine destek vermeye çalışıyoruz" dedi.

"Bundan sonra sağlık personeli arkadaşlarımız bizlere ulaşarak bu hizmetten faydalanabilecekler" ifadelerini kullanan Başkan Hürriyet, "Sağlık çalışanlarımıza her türlü lojistik desteği, ulaşım desteğini sağlayacağız. Burada sağlık çalışanlarımızın kıyafetlerini uzmanların önerileriyle oluşturulacak dezenfekte işlemleriyle temizleyeceğiz. Çamaşırhanemiz bugün itibariyle hizmet vermeye hazır" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi, Hürriyet, İzmit, Yaşam
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