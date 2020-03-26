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İzmit'te yaşlı vatandaşların ilaçları kapılarına gidiyor

İzmit Belediyesi, korona virüs sebebiyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların ilaçlarını eczaneden satın alarak evlerine götürüyor.

26.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:15
İzmit'te yaşlı vatandaşların ilaçları kapılarına gidiyor
İzmit Belediyesi, korona virüs sebebiyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların ilaçlarını eczaneden satın alarak evlerine götürüyor.

Korona virüsle mücadelede çevre ve insan sağlığı konusunda tedbiri elden bırakmayan İzmit Belediyesi, sokağa çıkamayan vatandaşların yardım taleplerini de karşılamayı sürdürüyor. Önceki gün genelge gereği sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların talebi üzerine harekete geçen İzmit Belediyesi zabıta ekipleri, belediyeden yardım isteyen 65 yaş üstü bir vatandaşımızın ilaçlarını kapısına kadar götürdü.

Zabıta ekipleri son olarak Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaşayan 75 yaşındaki kalp hastası Eşe Koçak 'a yardımcı oldu. Eşe Kocak'ın bozulan buzdolabının servisten tamir edildikten sonra eve çıkarılmadan bina girişine bırakılması üzerine kolları sıvayan İzmit Zabıtası 75 yaşındaki Eşe Koçak'ın 4. kattaki dairesine buzdolabını çıkarttı.

Zabıta ekipleri yardımcı oldukları aileye İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet'in selamlarını ileterek, her zaman zaman emirlerinde olduğunu ifade etti. Duygularını ifade eden Eşe koçak ise, "Allah başkanımızdan razı olsun. Siz de bizim selamlarımızı iletin. Böyle bir devletimiz, böyle bir belediyemiz var ya başka diyecek bir şey yok. Çok teşekkür ederim" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: İzmit Belediyesi, Zabıta, Koçak, İzmit, Yaşam

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