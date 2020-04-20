İzmit'te yerel gazetenin binası kurşunlandı
İzmit'te yerel gazetenin binası kurşunlandıİZMİT'te günlük yayınlanan yerel gazetenin binasına sabah saatlerinde ateş açıldı.
20.04.2020 11:57 | Son Güncelleme: 20.04.2020 12:01
İZMİT'te günlük yayınlanan yerel gazetenin binasına sabah saatlerinde ateş açıldı.
Karabaş Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak'taki günlük yayınlanan Ses Kocaeli gazetesinin binasına 05.30 sıralarında ateş açıldı. Binanın camlarına doğru ateş açan saldırganlar, geldikleri araçla hızla bölgeden uzaklaştı. Sabah saatlerinde iş yerine gelen çalışanlar, mermi izlerini fark edip, polise haber verdi. Gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, binaya 8 el ateş edildiği belirlendi.
Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA