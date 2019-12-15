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İzmit'teki Seyahat Kartları Merkez Ofisi'nin yeri değişecek

İzmit'teki Seyahat Kartları Merkez Ofisi, Mimar Sinan Köprüsü'ndeki boş alana taşınacak.

15.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 15.12.2019 12:14İzmit'teki Seyahat Kartları Merkez Ofisi'nin yeri değişecek
'teki Seyahat Kartları Merkez Ofisi, Mimar Sinan Köprüsü'ndeki boş alana taşınacak.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından vatandaşlara sunulan hizmetlerin kapsamının genişleyerek devam ettiği belirtildi.
Kocaeli Fuarı alanında bulunan Seyahat Kartları Merkez Ofisi'nin yaşanan yoğunluk karşısında ihtiyaca cevap veremediği belirtilerek, bu kapsamda ofisin Mimar Sinan Üstgeçidi'nin sahil kısmındaki boş alana taşınmasına karar verildiği ifade edildi.
Açıklamada, taleplerin yerinde ve zahmetsizce karşılanması için kurulan ofislerin vatandaşlara hizmet verdiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
"Seyahat Kartları Merkez Ofisi'nde indirimli ve ücretsiz seyahat kartlarının basım ve vize işlemleri yapılacak. Seyahat kartları ofisi yeni yerine taşındığında personel sayısı artacak. Hizmetlerin hızlandırılmasını sağlayacak ofis, şehir merkezindeki vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verecek."

Mimar Sinan, İzmit, Güncel

Kaynak: AA

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