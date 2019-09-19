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İzmit Tren Garı önüne çevre düzenlemesi

Kocaeli'ye birçok park, bahçe ve yeşil alan kazandıran Büyükşehir Belediyesi, şehir içerisindeki birçok mevkii de yeşillendiriyor.

19.09.2019 10:05İzmit Tren Garı önüne çevre düzenlemesi

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, çevre düzenlemesi kapsamında İzmit Tren Garı önünde bulunan kaldırımları yenileyerek taflan bitkisi ile süsledi. Büyükşehir Belediyesi uygun alanları bitkilerle süsleyerek, görsel olarak zenginleştiriyor.

KALDIRIMLAR YENİLENDİ

İzmit Tren Garı önündeki eski kaldırımlar bozularak kanal yapılmıştı. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri de kaldırımları yeniden düzenleyerek daha kullanışlı hale getirdi. Görevli personellerin özverili çalışması ile gar önüne daha da güzelleşerek konforlu hale getirildi.

TAFLAN İLE SÜSLENDİ

Ekiplerin özverili çalışması ile tamamlanan kaldırım çalışmaları sonrasında İzmit Tren Garı önü Taflan bitkisi ile süslendi. Çevre düzenlemesi ile Tren Garı'nın önü adeta süs bahçesine döndü. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ilçe merkezindeki yeşil alanların çoğalması amacıyla şehir genelindeki çalışmalarına devam ediyor.


Bahçe, İzmit, Güncel

Kaynak: Bültenler

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