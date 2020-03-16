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İzmit yürüyüş yolu dezenfekte edildi

Büyükşehir Belediyesi ekipleri iki temizlik aracıyla, İzmit ilçesi yürüyüş yolunda dezenfekte işlemi yaptı.

16.03.2020 16:17 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:17
İzmit yürüyüş yolu dezenfekte edildi

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada büyük paniğe neden olan korona virüsünden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokak, cadde ve kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte işlemlerini sıklaştırdı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, iki dezenfekte araçlarıyla İzmit ilçesi yürüyüş yolunda çalışma yaptı.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çin Halk Cumhuriyeti, İzmit,

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