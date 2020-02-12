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İzmit Zabıtası oda başkanlarını dinledi

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Demirkır ve ekibi, kentte faaliyet gösteren oda başkanlarını ziyaret ederek, bilgi alışverişinde bulunduİzmit Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Demirkır ve ekibi, Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı ve Kocaeli Kahveciler Odası Başkanı Erdoğan...

12.02.2020 16:30 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:30İzmit Zabıtası oda başkanlarını dinledi
Belediyesi Müdürü Hüseyin Demirkır ve ekibi, kentte faaliyet gösteren oda başkanlarını ziyaret ederek, bilgi alışverişinde bulundu

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Demirkır ve ekibi, Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı ve Kocaeli Kahveciler Odası Başkanı Erdoğan Göçer'i ziyaret etti. Esnaf ile sürekli iletişim halinde olacaklarını belirten Demirkır ayrıca diğer oda başkanları ile de fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretlerde konuşan Zabıta Müdürü Hüseyin Demirkır her zaman esnafın yanında olduklarını vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın ve esnafımızın daha huzurlu, daha mutlu ve daha hijyenik ortamlarda buluşması için denetimlerimizi sürdürüyoruz. Esnafımızla sık sık bir araya gelip, olumsuzlukları çözme noktasında hep birlikte çözümler geliştiriyoruz Esnaf dostu bir belediye olduğumuzu İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet her fırsatta dile getiriyor. Biz de olumsuzlukların çözümü konusunda oda temsilcilerinin ve esnafımızın görüşlerine büyük önem veriyoruz" dedi.

Ziyaret sonrası oda başkanları, Demirkır'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, Kocaeli, Zabıta, İzmit, Güncel

Kaynak: İHA

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