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İzmitli berberlerden anlamdı destek

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesinin ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik kuaför hizmeti projesine bir destekte Kocaeli Berberler Odası'ndan geldi.

08.08.2019 12:58 İzmitli berberlerden anlamdı destek
KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesinin ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik kuaför hizmeti projesine bir destekte Kocaeli Berberler Odası'ndan geldi.

Kurban Bayramı öncesi İzmit ilçe sınırları içerisinde yaşayan, ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin çocukları için başlatılan saç kesimi projesine Kocaeli Kuaförler Odası'nın yanı sıra bir destekte Kocaeli Berberler Odası'ndan geldi. Belediye hizmet binasında gerçekleştirilen kesim işleminin yanı sıra çocukları kendi dükkanlarına davet eden Berbereler Odası üyeleri, bayram öncesi çocukların yüzlerini gülümsetti. Eski bayram geleneğini yaşatmak amacıyla İzmit Belediyesi tarafından özel olarak hazırlanan mendil ve şekerin ikram edildiği etkinlikte çocuklara her anlamada bayram ruhu ve heyecanı yaşatıldı.

Projenin içerisinde yer almanın kendileri için manevi bir haz olduğunu belirten Kocaeli Berberler Odası Başkanı Mustafa Bozkurt, "İzmit Belediyesi'nden gelen bu teklif bizi çok mutlu etti. Bayram öncesi bizim işlerimizin en yoğun olduğu zamandır. Ancak ihtiyaç sahibi çocuklarımızın mutluluğu her şeyden önemli. Oda üyelerimizle birlikte bu projeye memnuniyetle destek olabileceğimizi belirttik. Hatta çocuklarımızı dükkanlarımıza davet edip, kesimlerini kendi iş yerlerimizde yapmak istedik. Onların heyecanları ve kesim sonrası yüzlerindeki mutluluk her şeyden önemli" dedi. - KOCAELİ

Kocaeli, Kuaför, İzmit, Güncel

Kaynak: İHA

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