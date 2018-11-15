İzmitli Çocuklar Bisikletlerine Kavuştu

İzmit
Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan
'ın projelerinden olan bisiklet dağıtımları, Kuruçeşme
bölgesinde devam etti.
Kuruçeşme Kapalı Pazar alanında düzenlenen törenle Kocatepe
Ortaokulu, Kılıçarslan
Ortaokulu, Özel Cebir Koleji Kuruçeşme İmam Hatip Orta Okulu öğrencilerine bisikletleri teslim edildi. 240 bisikletin dağıtıldığı törene Başkan Doğan'ın yanı sıra belediye meclis üyeleri, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, Kasaplar Odası Başkanı Rasim Özkul, AK Parti
İzmit İlçe Yöneticisi Ahmet Çelik
, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.
Bisiklet dağıtım töreninde konuşan Başkan Nevzat Doğan, "Mal da makam da hepsi gelip geçici. Allah hepimize hayırlı işler yapmayı nasip etsin. Evlatlarınız bizim de evlatlarımızdır. Çocuklarımız bizim yaşadığımız sıkıntıları yaşamasın, yoklukları görmesin, en iyisine sahip olsunlar diye çalışıyoruz. Bizim zamanımızda hayal bile edemediğimiz bisikletler yavrularımıza hayırlı olsun. Bu bölgemizde daha da güzel işler yapacağız. Kuruçeşme'miz daha da güzel olacak. Harami helali bilip kuruşunuzu ziyan etmeden çalışıyoruz. Yola devam edeceğiz, hizmete devam edeceğiz Cumhurbaşkanımızın bize verdiği ufukla çok daha güzel işler yapacağız. Yarın daha da iyi olacak. Kuruçeşme'miz de, Kocaeli
'miz de, ülkemiz de daha güzel olsun diye gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Konuşmaların ardından öğrencilere bisikletleri teslim edildi. - KOCAELİ
İzmit,Nevzat Doğan,Kuruçeşme
15 Kasım 2018 Perşembe 10:49