Haberler » Güncel » İzmitli çocuklar kukla gösterisi ile eğlenecek - Haber

İzmitli çocuklar kukla gösterisi ile eğlenecek

KOCAELİ (İHA) – Daha önce kent merkezindeki etkinliklerle sahne alan "Kaçma Saati" isimli müzikli kukla oyunu bu defa şehir merkezinden uzak mahallerde oturan çocuklar için sahne almaya başlıyor.

14.01.2020 11:10 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:15İzmitli çocuklar kukla gösterisi ile eğlenecek
KOCAELİ (İHA) – Daha önce kent merkezindeki etkinliklerle sahne alan "Kaçma Saati" isimli müzikli kukla oyunu bu defa şehir merkezinden uzak mahallerde oturan çocuklar için sahne almaya başlıyor.

Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in her fırsatta ifade ettiği "Çocuklar gülerse, dünya güler" sözünden yola çıkarak daha önce kent merkezindeki etkinliklerle sahne alan "Kaçma Saati" isimli müzikli kukla oyunu bu defa Karaabdülbaki Mahallesi'nde sahne alacak. Vaveyla Art Ensemble ekibinin çocukların görsel eğitimi ve gelişimine katkı sunmak düşüncesiyle kurguladığı "Kaçma Saati" isimli müzikli kukla oyunu 15 Ocak Çarşamba günü saat 12.30'da ücretsiz olarak gösterime girecek.

Minik izleyenler neşe dolu zaman geçirmesini sağlayacak kukla oyununun İzmit kent merkezinden uzakta oturan çocuklar için çeşitli mahallelerde gösterime girmeye devam edeceği öğrenildi. - KOCAELİ

Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:06  ABD-İran krizindeki üç kritik soru: Hangi İran? Nasıl bir İran? Kimin İran'ı? - Haber
13:06  Öğretmenlere akıllı teknoloji ve yazılım geliştirme eğitimi verilecek - Haber
13:05  Azerbaycan'da Kanuni dönemine ait belge bulundu - Haber
13:04  Çekicinin kaldırdığı araçtan düştüğü öne sürülen kadın yaralandı - Haber
13:04  Eskişehir'deki cinayet güvenlik kamerasında - Haber
12:00  Ukrayna'da sıcak su borusunun patlaması sonucu asfalt çöktü: 6 yaralı - Haber
11:51  Mersin'de devlet hastanesinde patlama: 2'si ağır 5 yaralı - Haber
11:42  10 gündür kayıp olan Gülistan'ın odasında intihar mektubu bulundu - Haber
08:53  Vinç devrilince çatıya tutunan işçi düşerek hayatını kaybetti - Haber
07:28  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda terörist elebaşı Sakine Cansız'ın kitabının satılması tepki çekti - Haber
14.01.2020 13:07:57