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İzmitli emeklilerin bu etkinliklerle yüzleri gülüyor

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle ilçe sınırları içerisinde yaşayan emekli vatandaşlar, güzel zaman geçirme imkanı buluyor.

14.11.2019 16:09 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:14İzmitli emeklilerin bu etkinliklerle yüzleri gülüyor
Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle ilçe sınırları içerisinde yaşayan emekli vatandaşlar, güzel zaman geçirme imkanı buluyor.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak hayata geçirilen 'Emekli Evleri'nde birbirinden farklı etkinlikler düzenleniyor. Farklı etkinliklere ev sahipliği yapan 'Emekli Evleri', çalışma hayatını sonlandıran vatandaşların sosyal yaşamdan kopmamalarını sağlıyor. Emekli evlerinde her ay düzenlenen "Mahallede gün var" programı kapsamında kadınlar, 'gün'lerini emekli evinde gerçekleştiriyor. Son olarak Serdar Mahallesi'nde faaliyet gösteren Emekli Evinde gerçekleştirilen etkinlik ile kadınlar gönüllerince eğlenme fırsatı buldular. Gün toplantılarında hoşça vakit geçiren kadınlar, kendilerine bu ortamı sağlayan başta İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet olmak üzere belediye ekiplerine teşekkür etti. - KOCAELİ

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İzmit Belediyesi, İzmit, Yaşam

Kaynak: İHA

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