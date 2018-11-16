İzmitli Kadınlar, Mahalle Gününde Bir Araya Geliyor

KOCAELİ(İHA) – İzmitli kadınlar, "Mahallede Gün Var" etkinliklerinde bir araya geliyor. İzmit Belediyesi
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
'ne bağlı Kadın Aile Hizmetleri Birimi tarafından her ay mahallelerde "Mahallede Gün Var" etkinliği düzenleniyor. Gelenek haline getirilen etkinliklerde kadınlar, bir araya gelerek çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunuyor. Kadınları sosyal hayatın içinde tutmak, paylaşımlarla kendilerini geliştirmelerine imkan sağlamak, çeşitli eğitimlerle onları güçlendirmenin amaçlandığı, mahallede gün var etkinlikleri emekli evlerinde gerçekleştiriliyor. Etkinlikte kadınlar evlerinde yaptıkları pasta börekleri hep birlikte yiyerek yeni dostluklar ve arkadaşlıklar da ediniyorlar. - KOCAELİ