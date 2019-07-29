İzmitli taksicilerden 'Yaya Öncelikli Trafik' projesine destek

İZMİTLİ Taksiciler Platformu üyesi yaklaşık 30 taksici, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Yaya Öncelikli Trafik' kampanyasına destek olmak amacıyla taksilerinin arkasına 'Öncelik hayatın öncelik yayanın yazılı' çıkartma yapıştırdı.İçişleri Bakanlığı tarafından "Öncelik hayatın öncelik yayanın" sloganıyla yürütülen 'Yaya Öncelikli Trafik' kampanyasına İzmitli Taksiciler Platformu'ndan destek geldi. Platforma üye yaklaşık 30 taksici, araçlarının arkasına 'Öncelik hayatın öncelik yayanın' yazılı çıkartma yapıştırarak, trafikte yaya can güvenliğine dikkat çekti.İzmitli Taksiciler Platformu adına konuşan Emre Dal, "İzmitli Taksiciler olarak sosyal medyada örgütlendik. Bu sene trafikte yaya öncelikli bir yıl olduğu için ve İçişleri Bakanlığı'nın da böyle bir talimatı olduğu için biz de, 'Ne yapabiliriz, buna nasıl dikkat çekebiliriz?' diye düşündük. Son günlerde taksicilerin üzerine kötü reklamlar yapıştırılıyor biz bunları temizlemek adına, aslında taksicilerin temiz insanlar olduğunu ve işlerini iyi bir şekilde yaptıklarını belirtmek adına böyle bir proje yapmaya karar verdik. Taksiciler olarak araçlarımızın arka camına sloganımızı yapıştırdık. İnsanlardan çok güzel olumlu tepkiler de geldi ve gelmeye de devam ediyor. Bizler taksiciler olarak böyle kampanyalara devam edeceğiz." dedi.'İNSANLAR GÜZEL TEPKİ VERİYOR'Tüm taksi şoförlerinin yaya güvenliği için önlemler aldığını ifade eden Emre Dal, sözlerine şöyle devam etti:"Öncelik hayatın öncelik yayanın sloganıyla yola çıktık ve biz gerçekten yaya geçitlerinde yayalara yol veriyoruz. Karşımızda yol verdiğimiz insanlar da bize çok güzel tepkiler veriyor. Bu da bizim hoşumuza gidiyor ve bu da bizi devamlı olarak yayalara yol vermeye teşvik ediyor. Bazı yaya arkadaşlara özellikle şunu söylemek istiyorum, yaya geçidindesiniz diye bir anda yola atlamayın. Her aracın bir durma mesafesi var, bizim sizi fark etme süremiz var dolayısıyla siz de biraz bize duyarlılık gösterin. En azından şoförle göz göze gelmeye bakın. Göz göze geldiğinizde mutlaka tüm arkadaşlar size yol verecektir"Yaklaşık 30 taksici daha sonra kentin işlek caddelerinde yola çıkarak yaya geçitlerinde, yayalara yol vererek farkındalık oluşturmaya çalıştı.