Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İzmitli toptancılara fahiş fiyat denetimi yapıldı

İzmit Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Ticaret Müdürlüğü ekipleriyle birlikte, korona virüs salgını sonrası bazı ürünlerde fiyat artışını yapıldığı iddialarını toptancılar sitesinde denetledi.

09.04.2020 13:20 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:20
İzmitli toptancılara fahiş fiyat denetimi yapıldı
İzmit Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Ticaret Müdürlüğü ekipleriyle birlikte, korona virüs salgını sonrası bazı ürünlerde fiyat artışını yapıldığı iddialarını toptancılar sitesinde denetledi.

İzmit Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı tedbirlerini almaya devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Ticaret Müdürlüğü ortaklığında, özellikle temizlik ve gıda ürünlerinde fahiş fiyat iddialarının gündeme gelmesiyle denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını belirten belediye yetkileri, vatandaşları fahiş fiyatlı ürünleri satın almaması konusunda uyararak denetimlerin programlı olarak süreceğini belirttiler. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Belediyesi, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı Haberler
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı
Erdoğan, ’Maske bedava dağıtılacak’ dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti Haberler
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
ABD’den Türkiye’ye sağlık malzemeleri için takas önerisi Haberler
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi
Haberler ›› Güncel ››İzmitli toptancılara fahiş fiyat denetimi yapıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:00: Bakan Selçuk: 490 sorudan oluşan destek paketini kullanıma sunduk - Haber 15:00: Öldükten sonra korona testi pozitif çıkan genç toprağa verildi - Haber 15:00: Atatürk Havalimanı'ndaki çalışmalar havadan görüntülendi - Haber 15:00: Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haber 14:59: Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden sanığın yargılanmasına devam edildi - Haber 14:19: Son Dakika: İstanbul'da eczaneler maskeleri ücretsiz dağıtacak - Haber 13:54: Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım - Spor