İzne Gelen Asker Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Aydın
'ın Sultanhisar
ilçesinde otomobilin çarpması sonucu askerden izne gelen genç yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Mustafa E. (31) yönetimindeki 09 TS 705 plakalı otomobil, Aydın- Denizli
kara yolu Salavatlı
mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Tayfun Akcan'a (20) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Akcan'ın, vatani görevini yaptığı Ankara
'dan izne geldiği öğrenildi.
Sürücü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Denizli,Sultanhisar,Aydın
01 Aralık 2018 Cumartesi 22:56