İznik Ayasofya Müzesi'nin Sıvaları Dökülüyor

29 Kasım 2018 Perşembe 10:16



29 Kasım 2018 Perşembe 10:16

BURSA'nın İznik ilçesindeki tarihi Ayasofya Müzesi'nin girişine yapılan cam kapı ve pencerelere takılan buzlu camlar tepki çekerken, bu kez müzenin iç ve dış cephe sıvalarının dökülmesi tepki gördü. İznik Müzesi eski Müdürü Taylan Sevil, Durum içler acısı, tam bir rezalet dedi.Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce 2007 yılında restore edilmesine karar verilen Ayasofya Müzesi, iddiaya göre, tarihi dokusu korunarak restore edilmek yerine bir bakıma günümüz modern binalarına dönüştürüldü. Bu arada, müze olarak kullanılan yapının tekrar camiye dönüştürülmesi için yapılan restorasyon çalışmaları tartışmalara yol açtı. Bir dönem müze olarak kullanılan ve yabancı turistlerin oldukça ilgisini çeken tarihi yapı, 6 Kasım 2011 tarihinde, bayram namazı kılınmasıyla ibadete açıldı. Ayasofya'nın bir bölümü cami, bir bölümü de müze olarak açılmış durumda. Bir süre önce müze girişine camlı kapı yapılması, pencerelerine de buzlu cam konulması tepkilere yol açmıştı. Aynı tepkiler, bu kez müzenin iç ve dış cephe sıvalarının dökülmesi üzerine yeniden yoğunlaştı. İznik Müzesi eski Müdürü Taylan Sevil, Gerek dünya gerekse İznik için son derece önemli olan bu taşınmaz kültür varlığının gelecek nesillere aktarılması için bir an önce önlemler alınmalı. Duvarların üzerine bindirilen ilave yüklerle bu kültür mirasının yazık ki gelecek nesillere aktarılmasından ben şüpheliyim. Bir an önce önlem alınması gerekir dedi.YENİ BİNA YAPILMIŞ GİBİ İznik'te yaşan Esin Ören ise, Ayasofya, İznik ve Hıristiyan dünyası için çok önemli bir merkez. Tarihi bir yerin kapısı cam, pencereleri buzlu cam yakışmadı. Yapılan bu restorasyonla yeni yapılmış bina gibi oldu. Dökülen sıvalar bariz bir şekilde belli. Tarihi yapının bu hali içler acısı diye konuştu.