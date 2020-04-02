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İznik Belediyesinden sağlık çalışanlarına tıbbi malzeme desteği

İznik Belediyesi korona virüs ile mücadele kapsamında canla başla çalışan sağlık çalışanlarına tıbbi malzeme desteğinde bulundu.

02.04.2020 16:10 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:45
İznik Belediyesinden sağlık çalışanlarına tıbbi malzeme desteği
İznik Belediyesi korona virüs ile mücadele kapsamında canla başla çalışan sağlık çalışanlarına tıbbi malzeme desteğinde bulundu. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve Başkan Yardımcısı Mehmet Bektaş, İznik Devlet Hastanesi'ne 500 kilo el dezenfektanı ve 500 adet N95 özel tıbbi koruyucu maske teslim etti.

Korona virüs tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de can almaya devam ederken ülkenin her yerinde birlik olan başta devlet kurumları olmak üzere, belediyeler, sağlık örgütleri, STK'lar ve vatandaşlar virüse karşı görülmemiş bir mücadele örneği veriyor.

İznik ilçesinde de gecesini gündüzüne katıp zaman gözetmeksizin mesai yapan sağlık çalışanlarına destek İznik Belediyesinden geldi.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve Başkan Yardımcısı Mehmet Bektaş, İznik Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları için temin ettiği 500 kilo el dezenfektanı ile 500 adet N95 özel tıbbi koruyucu maskeyi bugün hastaneye getirerek ilgililerine teslim etti.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, 3 gündür hastaneden dışarıya adım atmayıp hastanede kalan Başhekim Op.Dr.Aybars Alemdaroğlu ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Usta, "Diyaliz hastalarının daha iyi ve sağlıklı bir şekilde taşınabilmesi için belediyeye ait bir adet minibüsü İznik Devlet Hastanesi'ne tahsis ettik. Şimdi ise tıbbi malzeme desteğinde bulunuyoruz. Desteklerimiz devam edecektir" dedi. - BURSA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Kağan Mehmet Usta, Devlet Hastanesi, Mehmet Bektaş, İznik, Güncel
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