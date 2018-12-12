12 Aralık 2018, 16:25
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İznik Beyaza Büründü, Kızağını Alan Kaymaya Koştu

İznik Beyaza Büründü, Kızağını Alan Kaymaya Koştu

BURSA'nın İznik ilçesinde kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte vatandaşlar, karda kayarak doyasıya eğlendi.

BURSA'nın İznik ilçesinde kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte vatandaşlar, karda kayarak doyasıya eğlendi.

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı, İznik ilçesinde de kendisini gösterdi. Kar yağışıyla birlikte ilçenin özellikle yüksek kesimleri beyaza büründü. Kar yağışını gören İznikliler kendilerini dışarıya attı. İlçenin en yüksek tepesinde yer alan Hacıosman mahallesine gelen vatandaşlar, kar yağışının keyfini doyasıya yaşadı. İznikliler, yanlarında getirdiği kızaklarla kayarken, renkli görüntüler oluşturdu.

- Bursa
12 Aralık 2018 Çarşamba 16:25