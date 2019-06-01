İznik
'de koyunlarını otlatırken kaybolan çobanı arama çalışmaları sürüyor Bursa
'nın İznik İlçesinde dün sabah saatlerinde koyunları otlatmak için evinden çıkan 59 yaşındaki Ahmet Sağdıç'ı arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma
ve AFAD
ekipleri tarafından gün boyu sürdürülen çalışmalarda İznik gölü kıyısında Sağdıç'ın şapkasını bulurken, gölette de boğulmuş bir koyun olduğu görüldü. Geç saatlere kadar yürütülen çalışmalarda kayıp çobana ilişkin başka bir iz bulunamadı. Bunun üzerine çalışmalarına 05.00'te ara veren ekipler, gün ağarınca çalışmalara tekrar başladı. Arama çalışmalarına kayıp çobanın Ahmet Sağdıç'ın köpeği 'Duman'ın da eşlik ettiği görüldü.
Kaynak: DHA
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