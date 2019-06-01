01.06.2019 09:59
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İznik'de koyunlarını otlatırken kaybolan çobanı arama çalışmaları sürüyor

İznik'de koyunlarını otlatırken kaybolan çobanı arama çalışmaları sürüyorBursa'nın İznik İlçesinde dün sabah saatlerinde koyunları otlatmak için evinden çıkan 59 yaşındaki Ahmet Sağdıç'ı arama çalışmaları devam ediyor.

İznik'de koyunlarını otlatırken kaybolan çobanı arama çalışmaları sürüyor
Bursa'nın İznik İlçesinde dün sabah saatlerinde koyunları otlatmak için evinden çıkan 59 yaşındaki Ahmet Sağdıç'ı arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından gün boyu sürdürülen çalışmalarda İznik gölü kıyısında Sağdıç'ın şapkasını bulurken, gölette de boğulmuş bir koyun olduğu görüldü. Geç saatlere kadar yürütülen çalışmalarda kayıp çobana ilişkin başka bir iz bulunamadı. Bunun üzerine çalışmalarına 05.00'te ara veren ekipler, gün ağarınca çalışmalara tekrar başladı. Arama çalışmalarına kayıp çobanın Ahmet Sağdıç'ın köpeği 'Duman'ın da eşlik ettiği görüldü. İznik'de koyunlarını otlatırken kaybolan çobanı arama çalışmaları sürüyor
Kaynak: DHA
Bursa, Sabah, İznik, Güncel