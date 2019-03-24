Bursa
'nın İznik
ilçesinde, bu yıl ilk defa festival olarak düzenlenen "İznik Ekinoks Festivali" sona erdi.
Festivalin son gününde çeşitli fotoğraf gruplarından oluşan onlarca kişi, İznik Gölü
kıyısındaki Gün Batımı Plajı'nda güneşin batışını bekledi.
Güneş'in suya kavuştuğu anı fotoğrafçıların ölümsüzleştirmesinin ardından festival sona erdi.
"Festival çok verimli ve güzel geçti
İznik Belediye Başkanı Osman Sargın
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İznik'in bir çok medeniyete başkentlik yaptığını söyledi.
İznik Gölü'nün eşsiz özelliklere sahip olduğunu belirten Sargın, her yıl fotoğraf tutkunları için düzenlenen etkinliğin bu yıl festival haline geldiğini dile getirdi.
Sargın, güneşin İznik'ten farklı doğup, farklı battığını vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Festival sürecinde güneş tam iki dağının ortasından batar. Sanki İznik Gölü'nün yıllardır beklediği bir sevgilisi varmış gibi. O aşkı iki dağın arasından öyle bir kucaklıyor ve sarmaş dolaş bir şekilde birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyor güneş ve göl. Yıl boyunca güneşin en güzel battığı dönem. Festival çok verimli ve güzel geçti. İlerleyen senelerde umarım bu şekilde devam eder."
İznik Gölü, İznik, Güncel
Kaynak: AA