İznik Gölü Ekinoksta Fotoğrafçıları Bekliyor

Bursa
'nın İznik
ilçesinde kaymakamlık ve belediye tarafından düzenlenen "Ekinoks Festivali", gece ve gündüz eşitliğinin yaşandığı günlerde en iyi gün batımı fotoğraflarını çekmek isteyenleri bir araya getirecek.
İznik Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yılda iki kez tekrarlanan bu doğa olayının izleneceği festival, 21 Mart
Perşembe günü "UNESCO Yolunda İznik" semineri ile başlayacak. Ardından tarihi Lefke
Kapı'dan hareket edecek kortej yürüyüşü ile göl kenarına gidilecek. Burada yapılacak etkinliklerle yüzlerce fotoğraf tutkunu göl kenarında güneşin batışını fotoğraflayacak.
Festivalin ikinci günü "Foto Safari-İznik Antik Kent Turu" ile başlayacak, ardından tarihi Lefke Kapı'da çini atölyesi etkinliği gerçekleştirilecek. Katılımcılar festivalin üçüncü gününde tarihi Dikilitaş
, İnikli Evleri ve Tacir Kanyonu'nda doğa fotoğrafçılığı yapma fırsatı da bulacak. Festivalin son gününde ise ilçenin Göllüce
ve Müşküle mahallelerinde köy kültürü izlenecek. Katılımcılar zeytinyağı sabunu yapımı, gölden balık çekimi gibi anları fotoğraflama fırsatı bulacak. Her günün sonunda katılımcılar sahil kenarında ateş eşliğinde müzik dinletisine de katılabilecek.
Ayrıca festival çerçevesinde geniş katılımlı bir yarışma düzenlenecek. İnstagram
üzerinde "#iznikekinoks2019" başlığıyla @iznikekinoks hesabını fotoğraflarında etiketleyenler arasından en çok beğeniyi alan 30 fotoğraf, eylül ayında yapılacak festivalde sergilenecek.
Açıklamada, 21-24 Mart'ta yapılacak festivalle ilgili değerlendirmelerine yer verilen İznik Belediye Başkanı Osman Sargın
, şunları kaydetti:
"Güneş en güzel İznik'te batar. Güneş, günün yorgunluğunu atarcasına, İznik Gölü
'ne batar. Gölün üstü ise o anda kızıl bir görüntüye bürünür. Güneş suya hasret, su güneşe hasret, birbirine kavuşurlar adeta iki sevgili gibi. Biz bu güzelliği görmek için 21 Mart'ta tüm Türkiye
'yi İznik'e davet ediyoruz. 4 gün sürecek bu festival ile onlarca etkinlik gerçekleşecek. Macera alanlarıyla, fotoğraf safarileriyle, yürüyüş etkinlikleriyle, kamp kurmak isteyenlere de imkan sağlayacağız."
Bursa, İznik Gölü, İznik, Kültür Sanat
Kaynak: AA