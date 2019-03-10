İznik Gölü Kıyısındaki Cankurtaran Danışma Bürosu Yakıldı

İznik
ilçesindeki göl kıyısındaki cankurtaran danışma bürosu yakılarak kullanılmaz hale geldi.
Yaklaşık 3 yıl önce yaptırılan İznik Gölü
Günbatımı Plajı'ndaki cankurtaran danışma bürosu, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldı.
Büronun yandığını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye
ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken büro kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.
Yangını gören vatandaşlardan Ali Karaman
, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Danışma bürosunun yandığını gördüm ve itfaiyeye haber verdim. Gerçekten çok üzüldüm. Bu aile plajı İznik'te çok önemli bir yer. Bunu yapanları kınıyorum." dedi.
İznik Gölü, İznik, Güncel
Kaynak: AA