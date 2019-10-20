Haberler » Güncel » İznik Gölü'nde 65 kiloluk dev yayın balığı yakalandı

İznik Gölü'nde 65 kiloluk dev yayın balığı yakalandı

Bursa'nın İznik ilçesinde balıkçıların ağlarına yıllardan sonra dev yayın balığı takıldı.

20.10.2019 13:30İznik Gölü'nde 65 kiloluk dev yayın balığı yakalandı
Bursa'nın İznik ilçesinde balıkçıların ağlarına yıllardan sonra dev yayın balığı takıldı. Yaklaşık 2 metre boyundaki yayın balığı, kayıktan güçlükle indirildi.

İznik Gölü'nde bir zamanlar sıkça görülen dev yayın balığı yıllar sonra ilk defa görüldü. Gölde balıkçılık yapan Nazmi Tuna tarafından yakalanan dev yayın balığı görenleri hayrete düşürdü. İki kişi tarafından zorlukla kıyıya çıkarılan 2 metre boyunda ve 67,5 kilo ağırlığındaki yayın balığı, sahildeki bir restoranın sahibi tarafından satın alındı.

Balıkçı Nazmi Tuna, "Yıllar sonra ilk defa bu büyüklükte bir yayın denk geldi. Zorlukla kenara çıkardık, ancak ağzından tutabildiğimiz için ellerimiz kesildi. Biraz zahmetli oldu ama uğraşımıza değdi" diye konuştu. - BURSA

İznik Gölü, Bursa, İznik, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:10 Başkan Alemdar, "Serdivan'daki birlik ve beraberliğimizin en güçlü çimentosu"
14:10 MHP Malatya İl Kadın Kolları sergi düzenledi
14:10 Manastırda Mehmetçik için dua edildi
14:15 Eczacıbaşı VitrA, Kanyon'da voleybolseverlerle buluştu
14:09 Başkan Işıksu, Mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
14:14 Tel Abyad'da YPG/PKK'nın eve döşediği mayın patladı: 3 sivil yaralandı
14:13 Spor cappadocia ultra-trail 2019 sona erdi
20.10.2019 14:18:28