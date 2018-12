İznik Gölü'nde Aralık Ayında Gümüş Balığı Şaşkınlığı

10 Aralık 2018 Pazartesi 12:31



BURSA'da İznik Gölü 'nde balıkçıların ağına 5 bin 300 kilo gümüş balığı takıldı. Balıkçılar, Mayıs-Haziran ayında avlanan gümüş balığının, 40 yıl aradan sonra ilk kez aralık ayında ağa geldiğini söyledi.İznik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi'ne bağlı balıkçıların, her gün rutin olarak İznik Gölü'ne attıkları ağlar, yaklaşık 2 aydır boş çekildi. Dün sabah saatleri göle ağlarını bırakan balıkçılar şok bir manzara ile karşılaştı. Balıkçıların ağına 5 bin 300 kilo gümüş balığı takıldı. İznik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Silistreli, "Bu balığı, normalde Mayıs- Haziran döneminde avlarız. 40 yıllık bir balıkçı olarak ilk kez böyle bir olay yaşadım. Balık normalde kendini derine çeker. Gölümüz 85 metre derinliğe sahip. Bu aylarda bu balığı bulmak mümkün değil. Biz de şaşırdık. 40 yıl önce de yine bu aylarda gümüş balığı çıkmıştı" diye konuştu.Balıkçılardan Konur Genç ise, "Nisan-Mayıs aylarında avladığımız bu balıkları ilk kez enteresan bir şekilde şu an avladık. Bu balığın 30 metre derinlikte olması lazım. İlginç bir şekilde suyun yüzeyine yükselmiş. 40 yıldır görülmemiş bir olay" ifadelerini kullandı.İznik Gölü'nden çıkan 5 bin 300 kilo gümüş balığı Balıkesir 'in Bandırma ilçesine gönderildi. Bandırma'da bir fabrikada işlenecek olan balıklar Avrupa Birliği ülkelerine cips olarak ihraç edileck.- İznik