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İznik Gölü'nde gümüş balığı bolluğu

İznik Gölü'nde gümüş balığı bolluğuBursa'nın İznik Gölü'nde balıkçılar, 2 günde 20 tonun üzerinde, av yasağı olmayan gümüş balığı avladı.

27.04.2020 14:43 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:46
İznik Gölü'nde gümüş balığı bolluğu
Bursa'nın İznik Gölü'nde balıkçılar, 2 günde 20 tonun üzerinde, av yasağı olmayan gümüş balığı avladı. İznik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Konur Genç, İznik Gölü'nde gümüş balığı için av yasağı bulunmadığını belirterek, bu balığın mevsimin her döneminde avlanabildiğini söyledi. İznik Gölü'nde faaliyet gösteren iki balıkçılık kooperatifinden biri olan, 50 üyeli kooperatifin başkanlığını yapan Genç, "Gümüş balığı avı 12 ay boyunca serbest; ancak balıkların derinlerden yüzeye çıkmasıyla birlikte bu 2 günde günlük 10-12 ton balık yakaladık. Çalışmalarımız devam ediyor. Balıkları kasalayıp Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren bir firmaya teslim ediyoruz. Üründen yana bir sıkıntımız yok. İznik Gölü'nde yeterli miktarda ürün var. Tek sıkıntımız pazarlama. Geçtiğimiz yıl 3 firma balık alıyordu, bu yıl tek firmaya düştü. Ülke içinde pazarı çok bulunmayan gümüş balıkları, Avrupa ülkelerine cips yapılmak üzere ihraç ediliyor" dedi. İznik Gölü’nde gümüş balığı bolluğu

Kaynak: DHA

Etiketler: İznik Gölü, İznik, Gümüş, Güncel, Haber
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