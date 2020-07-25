İznik Gölü'nde kaybolan 4 kişiden 2 çocuk kurtarıldı, arama çalışmaları sürüyor

BURSA'da, serinlemek için İznik Gölü'ne giren aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi, kayboldu. Jandarma ekiplerince, çevredekilerin de desteğiyle yapılan arama çalışmalarında 2 çocuk kısa sürede kurtarıldı. Çocuklar hastanede tedaviye alınırken, 1'i çocuk 2 kişinin ise bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Olay, öğle saatlerinde, İznik ilçesine bağlı Göllüce Mahallesi'ndeki İznik Gölü'nde meydana geldi. İnegöl'de oturan Suriye uyruklu Surani ailesi, piknik yapıp, suya girmek için göle gitti. Sıcaktan bunalan Mahmut Surani (36) ve çocukları Ahmet Surani (12), Muhammet Surani (12) ile yeğeni Abdullah Surani (16) serinlemek için göle girdi. Suda yüzen 4 kişi, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden diğer aile fertlerinin bağırışlarını duyan çevredekiler, o sırada devriye görevi yapan jandarma ekipleri ile göle geldi. Jandarma ekiplerince başlatılan çevredekilerin de desteklediği çalışmalarla kısa sürede Ahmet Surani ve kardeşi Muhammet Surani'ye ulaşıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2 kardeş ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mahmut Surani ve yeğeni Abdullah Surani'ye ise henüz ulaşılamadı. 2 kişinin kurtarılması için, bölgede jandarma ekiplerinin yürüttüğü ve çevredekilerin destek verdiği arama çalışmaları sürüyor.

'YÜZME BİLMİYORLARMIŞ'

Arama çalışmalarına katılan Ümit Seherli, olayı ve arama çalışmalarını anlattı. Gürültülerin gelmesi üzerine olay yerine gittiklerini belirten Seherli, "Önce 4 kişiydiler. Yüzme bilmiyorlarmış. Gürültüler üzerine geldik, hemen göle girdik. Ancak baktık ki akıntı götürüyor kendimiz zor çıktık. Sonrasında ellerimizle zincir yaptık, iki çocuğu aldık" dedi.