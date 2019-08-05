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İznik Gölü'nde mahsur kalan 3 kişiyi jandarma kurtardı

Bursa'nın İznik ilçesinde gölete açıldıkları sürat teknesinin şaft kabrinin bozulmasıyla su alan teknede mahsur kalan 3 kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı.

05.08.2019 22:58 İznik Gölü'nde mahsur kalan 3 kişiyi jandarma kurtardı
Bursa'nın İznik ilçesinde gölete açıldıkları sürat teknesinin şaft kabrinin bozulmasıyla su alan teknede mahsur kalan 3 kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Bursa'nın İznik İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. ve iki arkadaşı sürat teknesiyle İznik Gölüne açıldı. Bir süre sonra teknenin şaft kabri kırılarak tekne su almaya başladı. Durumun ihbar edilmesi üzerine İznik Jandarma Bot Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Jandarma botuyla göle açılan ekipler, göl üzerinde mahsur kalan M.K. ve iki arkadaşına ulaşarak kurtarıldı. Mahsur kalan 3 vatandaşın kurtaran jandarma ekipleri, su alan tekneyi de halat yardımıyla kıyıya çekti. - BURSA

Jandarma, Bursa, İznik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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