Haberler» Güncel» Haber

İznik Gölü'nde mahsur kalan üç kişi kurtarıldı

Bursa'da, İznik Gölü'ne açıldıkları sürat teknesinin arızalanması sonucu mahsur kalan üç kişi kurtarıldı.

05.08.2019 23:18 İznik Gölü'nde mahsur kalan üç kişi kurtarıldı
Bursa'da, İznik Gölü'ne açıldıkları sürat teknesinin arızalanması sonucu mahsur kalan üç kişi kurtarıldı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, iki arkadaşını yanına alan M.K, kendisine ait sürat teknesiyle saat 19.00 sıralarında İznik Gölü'ne açıldı.
Bir süre sonra şaft kaprinin kırılması sonucu sürat teknesinin hareket kabiliyeti kısıtlandı ve tekne su almaya başladı. Gölde mahsur kalan M.K. ve arkadaşları, jandarmaya haber verdi.
İhbar üzerine göle açılan İznik İlçe Jandarma Bot Komutanlığı ekipleri, mahsur kalan üç kişiyi kurtardı.

İznik Gölü, Jandarma, Bursa, İznik, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:32   ZONGULDAK Alaplı İlçesi'nde fındık fabrikasında yangın -4
23:30   Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
23:30   Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı
23:27   İznik Gölü'nde mahsur kalan üç kişi kurtarıldı - BURSA
23:25   Binali Yıldırım, geçen sene kendisini çay içmeye davet eden aileyi unutmadı
23:21   Tatili kabusa döndü, parmağına 15 dikiş atıldı
23:20   Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Jammu-Keşmir' açıklaması