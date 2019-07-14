14.07.2019 23:15
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İznik Gölü'nde tarihi mermer blok bulundu

İznik Gölü

BURSA'da İznik Gölü'nde 10 metre açıkta yüzen kişinin gölün dibinde tarihi eser gördüğünü iddia etmesiyle yetkililer harekete geçti.

BURSA'da İznik Gölü'nde 10 metre açıkta yüzen kişinin gölün dibinde tarihi eser gördüğünü iddia etmesiyle yetkililer harekete geçti. Dalgıçların yaptığı çalışmayla bölgede mermer blok bulundu.
İznik ilçesi İznik Gölü İnciraltı sahilinde yüzen kişi dalış yaptığı sırada mermer olduğu sanılan iki blok taşı gördü. Taşın tarihi eser olabileceğini düşünen kişi durumu hemen jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede araştırma yapan Bazilika Arkeolojik Kazı ekibinin dalgıçlarına haber verdi. Dalgıçlar kişinin gösterdiği yerde üzerinde figürler bulunan mermer blok buldu. Ekipler detaylı çalışmanın ardından mermerin hangi döneme ait olduğunu belirleyecek.


- Bursa
Kaynak: DHA
İznik Gölü, Bursa, İznik, Güncel

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