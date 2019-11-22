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İznik Gölü'nde vinç battı

SULARIN çekilmesiyle gündeme gelen Bursa'daki İznik Gölü'nde temizlik çalışması yapan vinç battı.

22.11.2019 15:47 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:47İznik Gölü'nde vinç battı

SULARIN çekilmesiyle gündeme gelen 'daki İznik Gölü'nde temizlik çalışması yapan vinç battı.

İznik Gölü'nde balıkçıların, barınak olarak kullandığı bölgeye girişte sorun yaşaması üzerine  Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait vinç, bu sabah temizlik çalışması yapmaya başladı. Ancak vinç, göl içerisindeki yumuşak tabana denk gelince battı.  Bölgede bulunan Jandarma Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, iş makinesinin operatörünü kurtardı. İş makinesi ise Bursa'da gelen özel bir ekip tarafından gölden çıkartıldı.



Devlet Su İşleri, İznik Gölü, Sabah, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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