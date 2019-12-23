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İznik Gölü'ndeki sazlık yangını kontrol altına alındı

BURSA (İHA) – Bursa'da İznik Gölü kıyısındaki çıkan sazlık yangını 4 saat süren uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı.

23.12.2019 00:15 | Son Güncelleme: 23.12.2019 00:20 İznik Gölü'ndeki sazlık yangını kontrol altına alındı
BURSA (İHA) – 'da Gölü kıyısındaki çıkan sazlık yangını 4 saat süren uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı. Yangında 40 dönümden fazla sazlığın küle döndüğü belirtildi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında İznik ilçesi İznik Gölü kıyısında meydana geldi. Günübirlik mevkisinde bilinmeyen bir neden dolayı çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Çakırca köyü yönüne doğru ilerledi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İznik Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının büyük olması nedeniyle Bursa merkez, İnegöl ve Orhangazi ilçelerinden de itfaiye ekipleri takviye edildi. Sazlık alanın sık ve bataklık oluşu nedeniyle ekiplerin yangına müdahale etmekte zorlandığı görüldü. Ekipler, 4 saat süren uzun uğraşlar sonucunda alevlerin önünü kesmeyi başardı. Şiddetini yitiren yangın kontrol altına alınmaya başlandı. Bölgede 40 dönümden fazla sazlığın küle döndüğü kaydedildi. - BURSA

İznik Gölü, Bursa, İznik, Güncel

Kaynak: İHA

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