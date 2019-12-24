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İznik gölü, nesli tükenen "kepekleme" balığı kaynıyor

İznik gölünde balıkçılar avdan dolu ağlarla dönüyor.

24.12.2019 16:11 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:16 İznik gölü, nesli tükenen
gölünde balıkçılar avdan dolu ağlarla dönüyor.

Yıllar evvel gölde nesli tükenen ve halk tarafından lezzetli kabul edilen kepekleme balığı bu sene yeniden ortaya çıktı. İznik sahilinden göle ağ atan balıkçılar, akşama doğru büyük bir sürprizle karşılaştı. İznikli balıkçıların kayığa çektiği ağlardan kepekleme balığı fışkırdı. İznikli balıkçı Nazmi Tuna, sabahın erke saatlerinde göle attığı ağdan akşam saatlerinde 150 kilo kepekleme balığı çekti. Balık dolusu kayığı ile kıyıya yanaşan Tuna, "Bu yıl İznik gölü bereketli. Balık bol. Ağlarımızı dolu çekiyoruz. Göl balık zengini. Özellikle nesli tükenmiş olan kepekleme balığının yeniden ortaya çıkması hayret verici" dedi. - BURSA

İznik, Güncel

Kaynak: İHA

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