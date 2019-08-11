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İznik Gölü turkuaz rengiyle görenleri kendine hayran bıraktı

İznik Gölü turkuaz rengiyle görenleri kendine hayran bıraktıBURSA - Bursa'da hava sıcaklarının artmasıyla meydana gelen plankton patlaması sebebiyle İznik Gölü turkuaza büründü.

11.08.2019 16:11
İznik Gölü turkuaz rengiyle görenleri kendine hayran bıraktı
İznik Gölü turkuaz rengiyle görenleri kendine hayran bıraktı
BURSA - Bursa'da hava sıcaklarının artmasıyla meydana gelen plankton patlaması sebebiyle İznik Gölü turkuaza büründü. İznik'e gelen yerli ve yabancı turistler manzaraya hayran kaldı.
Bursa'nın İznik ve Orhangazi ilçelerine kıyısı bulunan İznik Gölü'nün rengiyle görenleri büyüledi. Uzmanlar, hava sıcaklıklarının artmasıyla plankton (Suda bulunan mikroskopla görülebilen canlılar) patlaması olarak bilinen doğa olayının gerçekleşmesi üzerine gölün renginin değiştiğini açıkladı. İznik'e gelen yerli ve yabancı turistler, turkuaz rengi ve temizliğiyle Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü'nü aratmayan manzarayı izlemenin keyfini sürdü.
Vatandaşlar, turkuaz olan suda yüzerken bazıları ise manzarayı ölümsüzleştirmeyi tercih etti.
İznik Gölü turkuaz rengiyle görenleri kendine hayran bıraktı

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Kaynak: İHA

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