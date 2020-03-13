İznik için arama toplantısı yapıldı
İznik Arama Toplantısı'nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kabul edilen İznik'i 'miras olmaktan çok' zengin, doğal ve kültürel değerleriyle gelecek nesillere aktarılması gereken önemli bir emanet olarak gördüklerini söyledi.
13.03.2020 16:03 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:03
İznik Arama Toplantısı'nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kabul edilen İznik'i 'miras olmaktan çok' zengin, doğal ve kültürel değerleriyle gelecek nesillere aktarılması gereken önemli bir emanet olarak gördüklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Alinur Aktaş, İznik, Ekonomi
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