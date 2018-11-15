İznik'in Unesco Adaylığına Tam Destek

15 Kasım 2018 Perşembe 15:18



15 Kasım 2018 Perşembe 15:18

Bursa'nın İznik ilçesinin UNESCO dünya mirasına girmesi için çalışmalar sürüyor.İznik Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda ilçenin UNESCO adaylığı ele alındı. Bilgilendirme toplantısına İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Gedik, Koruma Bölge Kurulu Müdürü Serpil Arık, Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Mustafa Emek, UNESCO İznik Alan Başkanı Prof.Dr. Murat Taş, kamu kurum ve kuruluşları ile STK temsilcileri katıldı. Başkan Osman Sargın, "Medeniyetlerin başkenti İznik'te güzel bir faaliyet gerçekleştiriyoruz. UNESCO çalışmalarının ön çalışmalarını gerçekleştireceğiz. UNESCO çalışmaları İznik Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Turizm Bakanlığı,UNESCO Alan Başkanlığınca yürütülüyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda İznik'i de UNESCO asıl listesine alacağız. Alınmasındaki en büyük gayelerimizden birisi değerlerimizin ortaya çıkarılmasını hızlandırmak ve korunmasını sağlamak. Bu UNESCO çalışmalarına her ne kadar resmi kurumlar gayret sarf ediyorlarsa da, turizm ile ilgili bütün kardeşlerimizin katkı koymaları gerekiyor" dedi.Heyet, daha sonra tarihi ve kültürel mekanları ziyaret etti. - BURSA