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İznik sahilinde 10 dönüm sazlık alan alev alev yandı

Bursa'nın İznik ilçesinde çıkan sazlık yangını lodosun da etkisiyle büyürken, 10 dönümlük arazinin yandığı belirtildi.

26.02.2020 20:14 | Son Güncelleme: 26.02.2020 20:14İznik sahilinde 10 dönüm sazlık alan alev alev yandı
'nın ilçesinde çıkan sazlık yangını lodosun da etkisiyle büyürken, 10 dönümlük arazinin yandığı belirtildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde yaklaşık 2 ay önce Çakırca köyü sahilinde 40 dönümden fazla sazlık alan küle dönmüştü. Yangın bu kez Boyalıca köyü sahilindeki sazlıklarda çıktı. Dere ağzı mevkisinde akşam sıralarında başlayan sazlık yangınının rüzgarın etkisiyle büyüdüğü öğrenildi. Köy muhtarı Hüseyin Mersin, karasal alanda çıkan sazlık yangınının büyüyerek köy sınırlarına doğru gittiğini şuana kadar 10 dönüm sazlık alanın yandığını açıkladı.

Jandarmanın tedbir aldığı bölgeye itfaiye araçları sevk edildi. - BURSA

İtfaiye, Bursa, İznik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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