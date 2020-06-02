İznik sular altında

Bursa'nın İznik ilçesinde dün geceden bu yana aralıksız devam eden sağanak yağış ilçeyi esir aldı.

İznik sular altında
02.06.2020 11:35 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:38
Bursa'nın İznik ilçesinde dün geceden bu yana aralıksız devam eden sağanak yağış ilçeyi esir aldı. Binlerce dönümlük verimli tarım arazileri sel altında kalırken ilçe merkezinde de çok sayıda iş yerini su bastı. Sel suları ile dolan yollarda araçlar mahsur kaldı. Pandemi sebebiyle uzun bir aradan sonra ilk kez kepenk açan esnaf sel suları ile uğraşırken yetkililerden yardım istedi.

Haziran ayı olmasına rağmen son bir haftadır devam eden sağanak yağmur, İznik ilçesini vurdu. Sel suları ile dolan verimli tarım arazilerinin ardından ilçe merkezinde sel baskınları yaşandı. Eski Hastane Mevkinde bir çok iş yeri ve evi su bastı. İznik Adalet Sarayı'nın çevresi ise sele teslim oldu. Çok sayıda BUSKİ ekibi olay yerine sevk edilip çalışmalara başladı. Su tahliyelerine devam ediliyor.

İş yerini su basan marangoz Metin Olgun, "Sabah 07.30'dan beri buradayım. Bir sürü zararım var. 10 senedir tekrarlanıyor bu. Burayı hep su basıyor. Benim gibi binlerce insan mağdur. Çiftçinin malı da gitti. Zararım büyük" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa, İznik, Güncel, Haber

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