Haberler » Güncel » Haber

İznik'te balıkçı tezgahındaki 2 metrelik köpek balığı ilgi gördü

İznik'te balıkçı tezgahındaki 2 metrelik köpek balığı ilgi gördüBURSA'nın İznik ilçesinde, balıkçı Ali Eken'in tezgahında sergilediği 2 metre boyundaki köpek balığı, büyük ilgi gördü.

05.10.2019 16:44
İznik'te balıkçı tezgahındaki 2 metrelik köpek balığı ilgi gördü
BURSA'nın İznik ilçesinde, balıkçı Ali Eken'in tezgahında sergilediği 2 metre boyundaki köpek balığı, büyük ilgi gördü.
Balıkçı Ali Eken, Marmara Denizi'nde yakalanan 2 metre boyundaki köpek balığını alıp, İznik Balık Pazarı'ndaki tezgahında satışa sundu. Vatandaşlar köpek balığına büyük ilgi gösterirken Eken, 'Köpek balığını hem satmak hem de sergilemek için satın aldık. Beklediğimizden fazla ilgi var. Yaklaşık 2 metre boyunda. 60 kilo ağırlığında. Biraz daha sergiledikten sonra talepte bulunanlara satacağız' diye konuştu.
İznik'te balıkçı tezgahındaki 2 metrelik köpek balığı ilgi gördü

Ali Eken, İznik, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:46 3. Adana Lezzet Festivali
00:46 BM'den Irak'taki gösterilerde şiddet kullananlara "hesap sorulsun" çağrısı
00:46 Bursa'da şüpheli ölüm
00:46 THY Latin Amerika'nın en büyük turizm fuarına katıldı
00:43 Otomobiline çarpan motosikletliyi tabancayla öldürdü
00:40 İsrail, Körfez ülkeleriyle saldırmazlık anlaşması imzalamayı planlıyor iddiası
00:38 ABD'den "Kuzey Kore'nin açıklamaları görüşmenin ruhunu yansıtmıyor" açıklaması