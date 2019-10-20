Haberler » Güncel » Balıkçının ağına 80 kiloluk yayın balığı takıldı

Balıkçının ağına 80 kiloluk yayın balığı takıldı

İznik Gölü'nde bir balıkçının ağına, 80 kiloluk yayın balığı takıldı. Dev balığı, bir restoran sahibi tarafından 4 bin liraya satın aldı.

20.10.2019 14:31

İznik Gölü'nde bir balıkçının ağına, 80 kiloluk yayın balığı takıldı. Görenlerin şaşkınlığını gizleyemediği dev balık, bir restoran sahibi tarafından 4 bin liraya satın alındı.

BALIĞI YAKALAYAN KİŞİ ELLERİNDEN YARALANDI

İznik Gölü'nde sabah saatlerinde kayığı ile balık avına çıkan balıkçı Nazmi Tuna'nın ağına, 2 metre 20 santim boyunda, 80 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı. Dev balığı güçlükle kayığına taşıyan Tuna, balığı taşıdığı sırada ellerinden de yaralandı.

4 BİN LİRAYA SATIN ALINDI

Vatandaşların yardımıyla kıyıya taşınan balık, İznik'te balık restoranı işleten Nihat Temel tarafından 4 bin liraya satın alındı. Dev balık, restoranın bahçesine asılıp teşhir edildi. Balığı görenler önce şaşırdı sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Balıkçının ağına 80 kiloluk yayın balığı takıldı

İznik Gölü, Sabah, İznik, Yaşam, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:57 Genç tıpçılar meme kanseri için sokakta
15:52 Başkan Tahmazoğlu Muhtarlar gününü kutladı
15:56 Nusaybin'de HDP milletvekillerine terör tepkisi
15:55 Aynı hastalıktan abisini ve annesini kaybetti, tedavi için yardım bekliyor
15:55 Harekata verilen arada 3'üncü gün
15:54 Solhan'da katledilen 19 kişi anıldı
15:48 Yüzbinler Fetih Müzesi'ne akın etti
20.10.2019 15:58:40